İsrail, İki Filistinli Hastayı Gözaltına Aldı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, Gazze'den Beyt Hanun (Erez) sınır kapısı aracılığıyla tedavi amacıyla İsrail'e giriş yapmaya çalışan Filistinli hasta iki kız kardeşi gözaltına aldı.



İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, İsrail askerleri, Gazze'den İsrail'e tedavi amacıyla giriş yapmaya çalışan iki Filistinli kızı, tıbbi malzemeleri arasında patlayıcı madde gizledikleri iddiasıyla gözaltına aldı.



Hamas bağlantılı olduğu iddia edilen iki Filistinli kızın, kaçırmaya çalıştıkları patlayıcı maddeleri İsrail içinde bağlantılı oldukları ve eylem hazırlığındaki kişilere teslim edecekleri öne sürüldü.



Olayla ilgili şimdiye kadar Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.



Gazze'de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Refah hariç 6'sı, İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu kapılardan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer kapılardan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim sınır kapısı da çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.



İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren son saldırısında 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz duruma gelmişti.