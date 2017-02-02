İstanbul Valisi Vasip Şahin, altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen İsrailli heyetin başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem'i valilikte kabul etti.
İsrail ile normalleşme süreci kapsamında 6 yılın ardından siyasi istişareler yeniden başladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem başkanlığındaki heyet dün Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra bugün İstanbul'a geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem'i valilik binasında kabul etti. Görüşme öncesi basın mensupları kısa bir görüntü alırken, görüşme devam ediyor. - İSTANBUL
İsrail Heyeti İstanbul'da
İstanbul Valisi Vasip Şahin, altı yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen İsrailli heyetin başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem’i valilikte kabul etti.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen İsrailli heyetin başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem'i valilikte kabul etti.