İsrail Hapishanesindeki Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Mahmud Basile'nin (17), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan baba Nebil Basile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin oğlu Mahmud'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini kendilerine haber verdiğini belirtti.



Basile, iki buçuk yıldır hapishanede olan 17 yaşındaki oğlunun tahliyesine 6 ay kaldığını kaydetti.