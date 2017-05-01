İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yakınları, Gazze Şeridi'nde destek gösterisi düzenledi.



Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Açlık grevindeki Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Esirlere özgürlük", "Esirler serbest bırakılsın" yazılı dövizler taşıdı.



AA muhabirine konuşan Salih Ebu Amra isimli gösterici, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yardım ve desteğimizi ifade etmek için buradayız." dedi.



Amra, uluslararası topluma ve tüm insan hakları kuruluşlarına İsrail hapishanelerindeki özellikle "açlık grevinde" bulunan kişilerin kurtarılması için sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.