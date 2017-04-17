İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

Kudüs'te, İsrail hapishanelerindeki tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.



"Filistinli Esirler Günü" münasebetiyle Esir Aileleri Komitesi ve Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, İsrail hapishanelerindeki durumu protesto için açlık grevine başlayan Filistinli tutukluları desteklediklerini ifade etti.



Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlileri, tutuklular meselesinde birlik olmaya ve İsrail hapishanelerindeki durumlarının iyileştirilmesi için açlık grevine başlayan tutuklulara destek vermeye çağırarak, "İsrail hapishanelerinde Kudüs'te ikamet eden 481 Filistinli açlık grevi yapıyordu. Bu sayıya 100 tutuklu daha eklendi." dedi.



Ebu Asab, açlık grevindeki tutukluların sayısının önümüzdeki günlerde artmasından endişe edildiğini söyledi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için bu sabah açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.