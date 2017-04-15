İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Koşusu

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacıyla, Gazze'de "sembolik koşu" düzenlendi.



Hamas'ın öğrenci kolu İslami Blok tarafından yaklaşan "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Filistinliler, Gazze'deki balıkçı iskelesinin önünden başlayarak, sahil boyunca 1 kilometre koştu.



Burada İslami Blok adına konuşan Muhammed Fervane, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacıyla söz konusu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu koşu, uluslararası topluma 'ablukanın bizi esirlerimizi savunmaktan alıkoymayacağı' mesajıdır." dedi.



Fervane, Filistindeki tüm gruplara, "Gazze ablukasının kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin özgürlüğüne kavuşması" için birlik olma çağrısında bulundu.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk tutuklu olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.