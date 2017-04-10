İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yakınları, Gazze Şeridi'nde gösteri düzenledi.



Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest kalmasının sağlanması için uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden "derhal" harekete geçmelerini istedi.



AA muhabirine konuşan Fayize el-Kumbuz isimli Filistinli anne, oğlunun İsrail hapishanesinde tutuklu bulunduğunu belirterek, İsrail işgal yönetiminin en temel insani haklardan bile mahrum bıraktığı Filistinli tutuklulara destek vermek için burada olduğunu söyledi.



Yaklaşık altı aydır oğlunu göremediğini dile getiren Kumbuz, "İsrail, geçen kasım ayından bu yana hiç bir gerekçe göstermeksizin oğlumu ziyaret etmemize izin vermiyor. Ne ben ne de oğlumun çocukları onu gördük. Oğlumu ziyaret etmek istiyorum." dedi.



Filistinli anne, uluslararası topluma "İsrail'in gerçekleştirdiği hak ihlalleri karşısında harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.



Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.