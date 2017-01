İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların aileleri, Batı Şeria'daki El-Bire kentinde gösteri düzenledi.



Kentteki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerinin son bulmasını ve yakınlarının bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan Filistinliler, uluslararası toplum ve tüm insan hakları örgütlerine acilen harekete geçme çağrısında bulundu



Eyleme katılan Esir İşleri Yüksek Kurulu Koordinatörü Emin Şuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin günlük hak ihlallerine maruz kaldığını belirtti.



İhlallerin durdurulması ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep eden Şuman, uluslararası topluma hapishanelerde yaşanan hukuksuzlukları durdurması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.



İsrail'in gerekçesiz tutuklamaları ve hapishanelerdeki keyfi uygulamalarını protesto eden Filistinliler, her hafta düzenledikleri gösterilerle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.



Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.