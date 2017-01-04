Israil Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan göstericiler

Tutukluların fotoğraflarının olduğu pankartlar ve dövizler taşıyan aileler

Basın açıklamasının okunması

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.



İsrail'in artan ihlallerinin sona ermesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yapan göstericiler, bu yönde yazılar içeren dövizler taşıdı.