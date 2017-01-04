GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan göstericiler
Tutukluların fotoğraflarının olduğu pankartlar ve dövizler taşıyan aileler
Basın açıklamasının okunması
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.
İsrail'in artan ihlallerinin sona ermesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yapan göstericiler, bu yönde yazılar içeren dövizler taşıdı.
Israil Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : BM Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan göstericiler Tutukluların fotoğraflarının olduğu pankartlar ve dövizler taşıyan aileler Basın açıklamasının okunması İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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