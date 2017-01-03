İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.



Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneğinin çağrısı üzerine Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan onlarca gösterici, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti.



İsrail'in artan ihlallerinin sona ermesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yapan göstericiler, bu yönde yazılar içeren dövizler taşıdı.



Dernek Sözcüsü Abdullah Kındil, burada yaptığı konuşmada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, yeni birtakım cezalara maruz kalıyor. Bunların başında tek kişilik hücre cezası, on binlerce dolara ulaşan para cezaları ve sürekli hale gelen arama baskınları geliyor." dedi.



Kındil, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik politikalarına karşı sorumluluğunu yerine getirmesi için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne çağrıda bulundu.



Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Muşir el-Mısri de tutuklular konusunun, Filistin direnişi ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bizler, direnişçilerin şartları doğrultusunda esir takasını yapmak istiyoruz. İsrail'in politikaları, esirler konusunda direnişçiler üzerinde bir baskı oluşturmayacağı gibi hapishanelerdeki tutukluları da manevi bakımdan etkilemeyecektir." diye konuştu.



Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği, İsrail parlamentosu Knesset'teki Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonunun pazar günkü toplantısının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik baskıların arttığını belirtiyor.



İsrail hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyon toplantısında, Hamas'ın elindeki İsraillilerin ve iki askerin geri alınması konusunun ele alındığı ve Hamas'a mensup olup İsrail askerleri tarafından öldürülen kişilerin cenazelerinin teslim edilmemesine karar verildiği kaydedilmişti.