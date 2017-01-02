Israil Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan ailelerin sloganlar atması

Tutukluların fotoğraflarının olduğu pankartlar ve dövizler taşıyan aileler

Tutuklu annesi Nihaye el-Hasenat ile röportaj İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yakınları Gazze'de dayanışma gösterisi düzenledi.



Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan aileler, uluslararası kurumlara İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması konusunda harekete geçmeleri çağrısında bulundu.



AA muhabirine konuşan tutuklu annesi Nihaye el-Hasenat, "Hapishanelerdeki tutuklulara 'sizinle beraberiz, sizi unutmadık ve her şekilde size destek olacağız' mesajını vermek için burada toplandık." dedi.



İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığını dile getiren Hasenat, tutukluların temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve söz konusu ihlallerin son bulması için ilgili tüm kurumlara acilen müdahale etmeleri çağrısı yaptı.



Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.