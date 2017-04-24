İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların "mücadele" için attıkları adımlara destek verdiğini söyledi.



Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Esirler meselesi, Hamas'ın önceliğidir. Hareket, İsrail hapishanelerindeki tüm esirlerin özgürlüğü için çalışıyor." denildi.



İsrail hapishanesinde tutuklu 75 yaşındaki Fuad eş-Şubeki'nin serbest bırakılması için halkın yaptığı baskılara da destek verdiğini kaydeden Heniyye, sağlık durumu kötü olan Şubeki için uluslararası güçlere çağrıda bulundu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.