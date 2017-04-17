İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çalışmalar yapacağı konusundaki sözünü yineledi.



Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara, meselelerinin bizim için ilk sırada olduğuna ilişkin sözümüzü yineliyoruz. Filistinli tutuklular, özgürlüklerine kavuşuncaya kadar bu meseleden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Filistinli her tutuklunun özgürlüğünün, Kassam Tugaylarının öncelikli meselelerinin başında geldiğini kaydeden Ebu Ubeyde, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu aktardı.



Hamas ile İsrail arasında 2011'de yapılan esir takası anlaşmasıyla İsrailli asker karşılığında bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Nisan 2016'da ise Kassam Tugayları, ellerinde 4 İsrail askeri bulunduğunu belirtmiş, askerlerin hayatta olup olmadıklarına ilişkin bilgi vermemişti.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için "Filistin Esirleri Günü"yle eş zamanlı olarak pazartesi sabahı açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.