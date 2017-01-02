İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular

İsrail'in güneyindeki Nefha hapishanesinde bazı Filistinli tutukluların, güvenlik güçlerinin hücrelerine düzenlediği baskında yaralandığı bildirildi.



Filistin Esir İşleri Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Nefha hapishanesinde tutukluların kaldığı bölümlere baskın düzenleyen İsrail polis birliklerinin, tutuklulara karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak şiddet uyguladığı kaydedildi.



Baskın sırasında çok sayıda Filistinli tutuklunun yaralandığı ve eşyalarının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, hapishane yönetiminin, on tutuklu hakkında hücre cezası verdiği belirtildi.



İsrail güvenlik güçlerinin, zaman zaman hapishanede cep telefonu aramak için teftiş operasyonları düzenlediği ifade ediliyor.



Filistin resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.