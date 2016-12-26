İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklular

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için 32 gün önce açlık grevine başlayan Filistinli Ammar Hamur'un grevi sonlandırdığı bildirildi.



Filistin Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, idari tutukluluk kararını protesto ederek 32 gün önce açlık grevine başlayan Hamur'un, İsrail istihbarat servisi ile yaptığı Haziran 2017'de serbest bırakılması anlaşmasının ardından açlık grevine son verdiği belirtildi.



Açıklamada, anlaşmaya göre şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Hamur'un tutukluluk süresinin 4 ay uzatılmasına karar verildiği ve bu sürenin ardından serbest bırakılacağı ifade edildi.



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.