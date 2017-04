İsrail Hapishanelerindeki Açlık Grevleri

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki şartları protesto için açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların sağlık durumlarına ilişkin uyarıda bulundu.



Heyet Başkanı İsa Karaki, Ramallah'ta düzenlediği basın açıklamasında, İsrail hapishane yönetiminin açlık grevindeki tutukluların taleplerini yerine getirmedikçe grevin uzayacağını ifade ederek, "İsrail hapishanelerindeki açlık grevinin devam etmesi durumunda ölüm vakaları yaşanabilir." diye konuştu.



"Filistinlilerin grev sırasında hayatını kaybetmesi, yeni bir intifadaya sebep olabilir." diyen Karaki, böyle bir durumda İsrail'in sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.



Karaki, açlık grevinin İsrail'in iddia ettiği gibi siyasi ve şahsi amaçlar gütmediğini, tutukluların isteklerinin hapishane şartlarının iyileştirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Tutukluların istekleri açık ve tümü yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle alakalı. Bu isteklerin gerçekleştirilmesi imkansız değil. Hapishane yönetimi, tutuklularla istekleri konusunda görüşüp bir anlaşmaya varabilir. Ancak bu istek cevapsız bırakıldı." diye konuştu.



Durumu körükleyen açıklamalar



Tutukluların durumuna ilişkin Filistinli diplomat heyetlerle görüştüğünü kaydeden Karaki, şunları söyledi:



"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutukluların ölümünü teşvik ettiğini, onları terörist olmakla suçladığını ve grevdeki tutukluların ölüme terk edilmesine ilişkin söylemlerini görüştük. Bu tür açıklamalar, durumu daha da körüklüyor."



Karaki, grevdeki tutukluların bazı haklara sahip olduğuna dikkati çekerek, tutuklunun üzerindeki elbiseler dışında hiçbir şey verilmeden tek kişilik hücreye nakledilmesi ile avukatı ve yakınlarıyla görüştürülmemesinin dolaylı bir idam olduğunu aktardı.



"Greve katılım artabilir"



Grevin uzun sürmesinin hapishanelerdeki gerginliği artırmasından endişe ettiklerini söyleyen Karaki, "Hapishanedeki gerginliğin artması, greve katılanların sayısında da yükselişe neden olacaktır. Grev on gün daha devam ederse hapishanelerdeki tutukluların yüzde 90'ı greve katılmış olacak." dedi.



İsrail meclisinde, 2014'ten bu yana açlık grevindeki tutuklulara zorla gıda verilmesi gibi tutuklular aleyhinde 13 kanun ve kanun tasarısının kabul edildiğini hatırlatan Karaki, "İsrail hapishanelerinde 2010'dan bu yana 12'si hastalık nedeniyle 13 Filistinli tutuklu hayatını kaybetti. Bu sayı tam bir felaket ve hapishanede sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu anlamına geliyor." dedi.



Karaki ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarına grevdeki tutuklulara yönelik tehlikelerin durdurulması çağrısında bulundu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamalarına ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için geçen pazartesi açlık grevine başlamıştı.