Israil Hapishanelerinde Açlık Grevindeki Filistinliler

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın el-Bireh kentinde, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde iki kişinin yaralandığı bildirildi.



Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail hapishanelerinde sekiz gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek etkinlikleri çerçevesinde Ramallah yakınlarındaki Bireh kentinde düzenlenen gösteriye müdahale edildi. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu iki Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gazdan etkilendi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.