İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

Uluslarası Kızılhaç Komitesi temsilcileri, İsrail cezaevlerinde 11 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutukluları ziyaret etti.



İsrail devlet radyosunun haberinde, ülkenin kuzeyindeki El-Celbu cezaevini ziyaret eden Uluslarası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin, burada açlık grevi yapan tutuklularla görüştüğü kaydedildi.



Haberde, ziyarete ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.