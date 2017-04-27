İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

Filistinli sivil toplum kuruluşları, Kudüs'teki Avrupa Birliği Diplomatik Misyonundan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadıkları zor şartları sona erdirmek için müdahalede bulunmasını talep etti.



Filistin Esirler Cemiyeti, Kudüslü Esir Aileleri Komitesi ve diğer bazı kuruluşların imzasıyla Avrupa Birliği Diplomatik Misyonuna hitaben yazılan mektupta, Filistinli tutukluların yakınlarının, Misyonun, işgalci hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik işlenen suçlar karşısında gözlemci kalmasını doğru bulmadığı kaydedildi.



İsrail hapishanelerinde geçen hafta pazartesi açlık grevi başlatan Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıyan onlarca kişi, söz konusu mektubun diplomatik Misyona verildiği sırada gösteri düzenleyerek, misyona, Filistinli tutukluların yaşadıkları zor şartları sona erdirecek müdahalede bulunmasını istedi.



İsrail'in, hükümetlerden aldığı destekler ile her istediğinde zorbalık yapan hukuk üstü bir devlet olarak kalmaması gerektiğine işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:



"Filistinli esir yakınları, insan hakları kuruluşlarına ve özellikle de Avrupa Birliği'ne karşı güvenini yitirmiş durumda. Krizi çözme ve yaşadıkları bezginlik durumunu hafifletme konusundaki görev ve sorumluluğunuzu yerine getirmeniz, yitirilen güvenin bir kısmını geri getirecektir."



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.