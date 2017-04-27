İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

Arap Birliği, Uluslararası Kızılhaç Komitesine, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerine son vermesi için acilen müdahalede bulunması çağrısı yaptı.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'e hitaben yazdığı mektupta, "Komitenin, Filistinli tutuklular aleyhindeki çeşitli hak ihlallerini durdurması için İsrail makamlarına acilen müdahalede bulunmasını istiyoruz. Bunlar, savaş zamanında sivil kişilerin korunmasına ilişkin 4. Cenevre Sözleşmesini açık şekilde ihlal ediyor." ifadesini kullandı.



Komitenin insan hakları ihlallerinin yanı sıra devlet yetkilileriyle iletişime geçerek bu ihlallerin ortadan kaldırılmasının takibiyle ilgilenen bir kurum olduğuna işaret eden Ebu Gayt, tüm Filistinli tutuklular için insani muamelenin ve uygun gözaltı koşullarının sağlanmasının sorumluluğunun komitenin omuzlarında olduğunu kaydetti.



Ebu Gayt, komiteye, uluslararası insani hukukta belirtilen kurallara ve ilkelere uygun bir şekilde açlık grevindeki Filistinli tutukluları muhatap alması için İsrailli yetkililerle görüşmesi çağrısında bulundu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.