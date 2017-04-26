İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.



Filistinli farklı direniş gruplarının oluşturduğu "Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi"nin çağrısıyla çok sayıda Filistinli Yasir Arafat Meydanı'nda toplandı.



Hapishanelerdeki yakınlarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak, uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı.



Komite üyesi Murad Harfuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 günden bu yana açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.