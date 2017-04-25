İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hapishanelerinde 8 gündür açlık grevinde olan tutukluların sağlık durumundan "Endişe duyulduğunu" belirtti.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin Filistinli tutukluların açlık grevine "Sessiz kaldığı" eleştirileri üzerine olayı yakından takip ettiklerini söyledi.



BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevini BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirdiğini ifade eden Dujarric, "Açık grevi yapanların sağlık durumlarından endişe duyuyoruz." dedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.