İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların açlık grevine öncülük eden Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan el-Bergusi, dünyadaki parlamenterlere, Filistinli tutukluların isteklerini destekleme çağrısında bulundu.



Bergusi, bulunduğu hapisten dünya parlamentolarına hitaben yazdığı mektupta, çağrısı üzerine geçen hafta açlık grevine başlayan İsrail hapishanelerindeki 2 bine yakın Filistinli tutukluya işaret ederek, "Açlık grevindeki Filistinliler desteklenmeli ve grev yapanların haklarını koruyan uluslararası kanunlara saygı duyulmalı." ifadesini kullandı.



Tutukluların açlık grevinin, "uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan haklarının ihlal edilmesini meşru ve barışçıl yollarla aşmak" olduğunu vurgulayan Bergusi, dünya parlamenterlerine, açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek çağrısında bulundu.



Bergusi, mektubunda şunları kaydetti:



"Açlık grevine başlama kararı aldık, çünkü İsrail bize başka bir seçenek bırakmadı. İsrail'in, yargısız olarak tutuklamaya devam ettiği Filistinli milletvekillerden 13'ü hala tutuklu bulunuyor. İsrailli parlamenterler, kışkırtmalarda bulunarak tutuklanmamızı desteklediler. Bunlar, şu anda ise uluslararası platformlarda aranızda oturuyor ve bizleri bu haklardan mahrum bırakıyorlar."



İsrail hapishanelerindeki iki bine yakın Filistinli tutuklu, Bergusi'nin çağrısı üzerine, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta açlık grevine başlamıştı.



Yaklaşık 15 yıldır İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Bergusi'nin sağlık durumunun kötüleştiği açıklanmıştı.