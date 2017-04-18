İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

İsrail askerleri, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etti.



Yerel kaynaklardan alına bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Nebi Salih köyünde toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra gerçek mermi de kullandı.



Köyün girişine kontrol noktası kuran İsrail askerlerinin, araçları ve yayaları denetlediği kaydedildi.



Filistinli aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri, lastik yakan göstericilere karşı yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Göstericiler ise buna taşla karşılık verdi." dedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.