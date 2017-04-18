İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

İsrailli yetkililerin, İsrail hapishanelerinde dün açlık grevine başlayan binden fazla Filistinli mahkumun grevi sona erdirmesi için "müzakerede bulunmayacağı" bildirildi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığından, açlık grevindeki "mahkumların zorla beslenmesi" de dahil her türlü duruma karşı hazırlıklı olmasını isteyen İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Acımasız katiller" olarak tanımladığı Filistinli mahkumlarla müzakere edilmemesi yönünde talimat verdiğini belirtti.



Erdan, "Filistinli mahkumların taleplerine boyun eğmememiz kritik bir öneme sahip. Buna boyun eğersek gelecekte mahkumların yaşam koşullarına karar verebilme yeteneğimizi zedeleriz." ifadelerini kullandı.



Hapishanelerde 6 bin 500 Filistinli bulunuyor



İsrail hapishanelerindeki binden fazla Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamalarına ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.



İsrail hükümeti 2015 yılında cezaevinde açlık grevi yapan Filistinlilerin "zorla beslenmesine" imkan sağlayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.



Yasaya göre hapishane yetkililerinin, açlık grevindeki mahkumların "zorla beslenmesi" için mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor. Mahkemenin onay vermesi halinde mahkumlar kendi iradelerinin dışında zorla beslenebiliyor.



Zorla beslemeden 50 mahkum öldü



Knesset'teki "zorla besleme" yasa tasarısının gündeme geldiği Temmuz 2015'te yaşanan tartışmalar esnasında söz konusu uygulamayı "zalimce, tehlikeli ve lüzumsuz" olarak niteleyen Birleşik Arap Listesi milletvekillerinden Dov Khenin, yasanın amacının, iddia edildiği gibi mahkumların hayatını kurtarmak olmadığını belirtmişti.



Khenin, "İsrail'de şimdiye kadar açlık grevinden ölen bir mahkum olmadı ancak zorla beslemeden dolayı 50 mahkum öldü. Bu yasa öldürüyor ve uluslararası normlara aykırı eylemlere izin veriyor." ifadesini kullanmıştı.



Knesset'teki Arap milletvekillerinden Ahmed et-Tayyibi de açlık grevinin, şiddete başvurmadan kendi vücudunu kullanarak siyasi ve yasal bir hak arama yöntemi olduğunu belirterek, "zorla beslemenin bir işkence olduğunu ve doktorların bu yasaya uymaması gerektiğini" söylemişti.



Zorla besleme zalimce ve gayri insani



Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Juam Mendez de "zorla besleme" uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kendilerine yönelik bir suçlama olmadan tutuklanmalarını protesto eden yetişkinlerin zorla beslenmesi veya onlara fiziksel ya da psikolojik baskı uygulanması kabul edilemez. Bir mahkumun beslenmeme yönündeki iradesine, bunu gönüllü olarak yaptığı sürece saygı duyulmalı" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Mendez, mahkumların yararı hedeflenerek bile uygulansa zorla beslemenin "zalimce, gayri insani ve aşağılayıcı muamele" olduğunu kaydetmişti.



BM özel raportörlerinden Anand Grover de "Mahkumlar kendi vücutlarını, sağlıklarını kontrol etme hakkına sahiptir ve buna saygı gösterilmeli." diyerek zorla besleme yasasına karşı çıkmıştı.