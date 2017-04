İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.



Ramallah'taki Yasir Arafat Meydanı'nda toplanan çok sayıda Filistinli, hapishanelerdeki yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Aralarında çocukların da olduğu göstericiler, uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırdı.



Gösteriye katılan Filistin Milli İnisiyatifi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli tutuklu kardeşlerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri için her yerde halk direnişini sürdürmemiz ve yoğunlaştırmamız gerekiyor." dedi.



Açlık grevine başlayan tutuklulardan Mecd Hamdan'ın annesi Ayide Hamdan da uluslararası toplumu İsrail'e baskı yapmaya yönlendirmek için Filistin yönetimi ve yetkililerin daha fazla çalışmasını istedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için dün sabah açlık grevine başlamıştı.