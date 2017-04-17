İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, Fetih Yönetim Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi ile açlık grevine başlayan diğer 5 Filistinli tutukluyu hücre hapsine koyduğu bildirildi.



Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hapishaneler İdaresi, Bergusi, Kerim Yunus, Mahmud Ebu Surur ve Enes Ceradat'ı ülkenin kuzeyindeki Hadarim Hapishanesi'nden El-Celeme Hapishanesinde, Nasır Ayyus ile Muhammed Zevahira'yı Nefha Hapishanesinden Ella Hapishanesine naklederek hücre hapsine koydu.



Yedioth Ahronoth Gazetesi de internet sayfasından verdiği haberde, Bergusi'nin Celeme Hapishanesine nakledildiğini doğrularken, Hapishaneler İdaresinin bu adımla tutukluların bugün başlattığı açlık grevinin başarısız olmasını amaçladığını ifade etti.



Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin açlık grevinin ilk gününde izlediği baskıcı uygulamalarının, grevi başarısız kılma niyetini ortaya çıkardığını söyledi. Faris, İsrail makamlarının baskı uygulamak yerine tutukluların sorunlarına çözüm bulmak için diyalog yoluna gitmesi gerektiğini aktardı.



İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlatmıştı.