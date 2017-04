İsrail Hapishanelerinde Açlık Grevi Yapan Filistinliler

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlattı.



Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevine başladı." dedi.





Filistinli tutukluların Filistinli Esirler Günü ile eş zamanlı olarak açlık grevi başlattığını söyleyen Karaka, açlık grevini İsrail'in "zalimane ve vahşi" uygulamalarına karşı bir intifada olarak nitelendirdi.



Bergusi açlık grevine başladı



Fetih Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi liderliğinde, İsrail'deki hapishanelerde bulunan Filistinli tutukluların insani durumlarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlattığı belirtildi.



İsrail'in, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Filistinli tutukluların durumunu kontrol etmek amacıyla aylık ziyaretlerin yeniden başlatmasına izin vermesi istenilen açıklamada, tutuklu ailelerinin 45 dakikalık ziyaret süresinin bir buçuk saate çıkarılması ve ziyaretlerin bir daha yasaklanmamasına vurgu yapıldı.



Açıklamada, tutukluların başlattığı açlık grevinin sona ermesi için Fetih Hareketinin 13 maddelik talebi olduğu ifade edildi.



- "Neden İsrail hapishanelerinde açlık grevindeyiz?"



İsrail'in Hadarim hapishanesinde bulunan Fetih Merkez Kurulu üyesi Bergusi, New York Times gazetesinde bugün, "Neden İsrail hapishanelerinde açlık grevindeyiz?" başlığıyla bir makale yazdı.



İsrail hapishanelerinde 15 yıldan beri tutuklu bulunduğunu dile getiren Bergusi makalesinde, "Filistinlilere yönelik uygulanan illegal ve keyfi tutuklamaların yanında mahkumlara yapılan kötü muameleye hem şahit hem de bunun kurbanı oldum. Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bu ihlallere direnmek için açlık grevine gitmekten başka seçenek olmadığına karar verdim. Bugün başlayan bu açlık grevinde Filistinli mahkumlar bana katılmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırlığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.





Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.