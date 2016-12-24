İsrail Güçlerinin Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla Filistinli bir kadını gözaltına aldığı bildirildi.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs sakinlerinden 35 yaşındaki Filistinli bir kadının gözaltına alındığı duyuruldu.



Açıklamada, şüphe üzerine durdurulan kadının üzerinde bıçak bulunduğu, sorgu esnasında da "saldırı düzenleme niyeti" taşıdığını söylediği iddia edildi.



Filistin makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.