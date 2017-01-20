İsrail Güçlerinin Filistinli Aktivistlere Müdahalesi

İsrail askerleri, Filistinli bir grup aktivistin Kudüs'ün doğusunda Yahudi yerleşim birimlerine tepki amacıyla kurduğu sembolik çadır köydeki çadırları yıktı ve 4 Filistinliyi gözaltına aldı.



İsrail askerleri, Maale Adumim Yahudi yerleşim bölgesi yakınında kurulan "Babuş Şems" isimli çadır köye baskın düzenleyerek aktivistleri buradan çıkardı, çadırları yıktı ve 4 Filistinliyi de gözaltına aldı. Askerler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak Filistinlilerin girişini yasakladı.



Filistin Halk Direnişi'nde aktivist Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babuş Şems çadır köyünü, Maale Adumim'in İsrail'e dahil edilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma çalışmasına bir tepki olarak kurduklarını ifade etti.



Filistin Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Maale Adumim Yahudi yerleşim biriminin İsrail'e dahil edilmesi halinde bölgedeki durumun kontrolden çıkacağını söylemişti.



Babuş Şems çadır köyü, ilk defa 3 yıl önce kurulmuş, İsrail askerleri o vakit de köyü yıkmış ve pek çok Filistinliyi gözaltına almıştı.