İsrail, Golan Tepeleri'nden Kalkan İha'yı Hedef Aldı

İsrail ordusunun, Suriye'nin Golan Tepeleri'nden kalktığı belirtilen insansız hava aracını (İHA) patriot füzesi ile hedef aldığı bildirildi.



İsrail radyosunun ismini vermediği ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, Suriye'nin Golan Tepeleri'nden kalkan İHA'yı patriot füzesi ile hedef aldı.



Haberde, olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde ise Uluslararası Şam Havalimanı'nın güneybatısındaki askeri alanın bugün İsrail'den atılan füzelerle hedef alındığı belirtilmişti. Haberde, füze saldırısının yol açtığı patlamaların hasara neden olduğu aktarılmıştı. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da Uluslararası Şam Havalimanı'na yönelik saldırının arkasında Tel Aviv yönetiminin olduğunu dolaylı bir ifade kullanarak kabul etmişti.



İsrail, 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye'ye karşı girdiği savaşın sonunda Golan Tepeleri'ni işgal etmiş, 1981'de de tek yanlı olarak ilhak etmişti.