İsrail Filistinli Milletvekilini Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da aralarında Filistin Yasama Meclisi milletvekili Ahmed Mübarek'in de bulunduğu çoğu Hamas mensubu 17 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.



Filistin meclisindeki Hamas hareketine bağlı Islah ve Değişim Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, üyeleri Mübarek'in sabah saatlerinde Ramallah'taki evine baskın düzenlenerek gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin arama sırasında evdeki bazı eşyalara zarar verdiği ve cep telefonlarına da el koyduğu aktarıldı.



Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde "emniyet güçlerince arandıkları" gerekçesiyle 17 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Filistinli kaynaklar gözaltına alınanların çoğunun Hamas mensubu olduğunu ifade etti.



İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.