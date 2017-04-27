İsrail Enerji Bakanlığı: İsrail Gazı 2-3 Yıl İçinde Türkiye'de Olabilir

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi, bu yıl sekizincisi düzenlenenen zirveyi 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul'da, 'Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek' temasıyla düzenliyor. Enerjide kritik konuların ele alınacağı Zirvede, jeopolitik gelişmeler, güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret gibi konuların yanı sıra enerji jeopolitiği, enerji güvenliği ve kritik altyapı konularının değerlendirileceği oturumlar yapılıyor.

"2-3 YILDA İSRAİL GAZI TÜRKİYE'DE OLABİLİR"

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde açıklama yapan İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir" dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Enerji Özel Temsilcisi Ron Adam da zirveye katılan isimler arasında.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantının katılımcıları şu şekilde: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanlığı Müsteşarı Matar Al Neyadi, İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, İsrail Dışişleri Bakanlığı Enerji Özel Temsilcisi Ron Adam, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji İşleri Özel Temsilci ve Koordinatör Vekili Mary Warlick, eski ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji İşleri Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Belarus Enerji Bakan Yardımcısı Vadim Zakrevsky ve eski Ürdün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Malek Kabariti."

Zirveye, ayrıca İngiliz petrol şirketi BP, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas, İsrail merkezli Delek Drilling, ABD'li Noble Energy ve Cheniere, Ukraynalı Naftogaz ve Hollanda merkezli EWT gibi uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri de katılıyor.

TOPLANTIDA KONUŞULACAK KONULARIN BAŞLIKLARI

Katılımcılar, küresel ve bölgesel enerji görünümü, enerji yönetiminin geleceği, Doğu Akdeniz'de bölgesel iş birliği ve ticareti güçlendirmek, Avrupa doğalgaz tedariğini çeşitlendirmek, bölgesel ve kıtalararası enerji piyasası bağlantıları, Türkiye ve sürdürülebilir enerjinin genişlemesi ve Güney Gaz Koridoru gibi çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda, küresel enerji gündeminini etkileyen konuları ele alacak.