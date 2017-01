İsrail'e "Barış ya da İşgal Arasında Seçim Yap"Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in barış ya da işgal arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.



BM Güvenlik Konseyi'nde "Ortadoğu ve Filistin Sorunu" başlıklı oturumda konuşan Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini durdurmasını talep eden kararının bir "dönüm noktası" olduğunu belirterek, "Bu karar İsrail karşıtı değil, yasadışı yerleşim birimlerine, şiddete, insan hakları ihlallerine karşı çıkıyor." dedi.



Kararın barış, uluslararası hukuk, iki devletli çözüm dolayısıyla hem Filistin hem İsrail yanlısı olduğu değerlendirmesinde bulunan Mansur, "İsrail'in işgal ya da barış arasında bir seçim yapması gerek." diye konuştu.



Mansur, BM Güvenlik Konseyine ise kararın uygulanması çağrısında bulundu.



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise BMGK'nin İsrail kararının "teröre ilham verdiğini" savunarak, 20 Ocak'ta başkanlık görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump ve yeni yönetimden "umutlu" olduğunu söyledi.



BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da geçen hafta Paris'te 70'ten fazla ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'nda ne İsrail ne de Filistin'e şartlar empoze edildiğini aksine iki tarafa da iki devletli çözüm için müzakerelere tekrar dönülmesi konusunda destek verildiğini söyledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin-İsrail sorununa çözüm arayışlarının ele alındığı Paris Barış Konferansı'nı "saçmalık" olarak nitelendirmiş ve "İsrail'e bazı şartları empoze etmek amacıyla Fransa ile Filistinliler arasında koordine edilen saçma konferans, bizim milli menfaatlerimizle uyuşmuyor." demişti.



Mladenov her iki tarafa da barış görüşmelerine başlanması için gerekli koşulları yerine getirmeleri çağrısında bulunarak, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini durdurması Filistin'in ise her türlü terör olaylarını kınaması ve şiddeti engellemeye yönelik adımlar atması gerektiğini ifade etti.