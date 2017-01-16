İsrail'den Trump'ın Devir Teslim Törenine Katılımlar

İsrail'in işgali işgali altındaki Batı Şeria'da inşa edilen bazı Yahudi yerleşim birimleri yöneticilerinin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak Cuma günü düzenlenecek devir teslim törenine katılacağı bildirildi.



İsrail'de yayın yapan gazetelerden Jerusalem Post'un internet sayfasında yer alan habere göre, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri yöneticilerinden Oded Revivi, Benny Kashriel ve Yossi Dagan, Trump'ın cuma günü düzenlenecek devir-teslim töreni için ABD Kongresi'ndeki bazı taraflardan davet aldı.



Haberde, Revivi'nin, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Efrat, Kashriel'in Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi, Dagan'ın ise Batı Şeria'daki İsrail Yerleşim Birimleri Konseyine başkanlık yaptığı belirtildi.



Söz konusu İsrailli yetkililerin bu ziyaretinin, Trump'ın, önceki yönetimin yerleşim faaliyetleri karşıtı siyasetini sürdürmeyeceğinin işareti olduğuna dikkat çekilen haberde, Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi yöneticisi Kashriel'in, "Amerikalılar ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bunun Maale Adumim'in İsrail'in bir parçası olarak kabul edilmesi neticesiyle sonuçlanmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.