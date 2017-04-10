İsrail'den Le Pen'in Açıklamalarına Tepki
İsrail, "Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında Fransa'nın sorumluluğu olmadığı" yönündeki söylemi nedeniyle Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'e tepki gösterdi.
İsrail, "Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında Fransa'nın sorumluluğu olmadığı" yönündeki söylemi nedeniyle Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'e tepki gösterdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Le Pen'in sözleri, "tarihsel gerçeğe aykırı" olarak nitelendirilerek kınandı.
Açıklamada, eski Fransa cumhurbaşkanlarının da Paris Yahudilerinin soykırıma uğramasında Fransa'nın rolünü kabul ettikleri belirtildi.
Fransa'da ay sonunda ilk turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar arasında yer alan Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, dün LCI televizyon kanalında soruları yanıtlarken, "Fransa'nın Paris Yahudilerinin Almanya'ya gönderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak söylemek gerekirse sorumlu olan kişiler varsa onlar o dönemde iktidarda olanlardır. Fransa değildir." demişti.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac, Fransız polisinin 1942 yılında Nazi yetkililerinin talebiyle Paris'teki yaklaşık 13 bin Yahudi'yi toplayarak Nazi kamplarına göndermesinden dolayı özür dilemişti.
Ulusal Cephe Partisi'nin eski lideri ve Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen de Yahudi soykırımını "tarihin bir ayrıntısı" olarak nitelemiş ve bu sözü kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.