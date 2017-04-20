İsrail'den Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisine Müdahale

İsrail askerleri, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek için Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Ramallah'ın Betunya semtinde bir araya gelen yüzlerce Filistinli, kentin batısında yer alan İsrail yönetimine bağlı Ofer Cezaevi'ne yürüdü.



İsrail askerlerinin cezaevi önünde toplanan kalabalığa plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Askerler bir göstericiyi de gözaltına aldı.



Müdahale sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan askerlere Filistinli göstericiler taş atarak karşılık verdi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.