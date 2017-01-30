İsrail'den Filistinli Sanığa "Ağır Hapis ve Para Cezası"

İsrail mahkemesince cinayet ve yaralama suçlamasıyla yargılanan Filistinli Halid Kattina'ya müebbet ve 20 yıl hapis ile para cezası verdi.



İsrail radyosunun haberine göre, Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi tarafından görülen davada, bir İsrail vatandaşını öldürme ve bir diğerini de yaralama suçlamasıyla yargılanan Kattina, müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kattina'nın ayrıca olayda yaralan ve ölenlerin ailelerine 258 biner şikel (67 bin dolar) vermesine hükmedildi.



Doğu Kudüs'te Eş-Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerinden Kattina, araçla saldırı düzenlediği gerekçesiyle Nisan 2015'te gözaltına alınmıştı.