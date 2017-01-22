İsrail'den Doğu Kudüs'te "566 Yeni Konuta" Onay

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay verdiği bildirildi.



İsrail radyosunun haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 566 yeni konut inşa etme kararı onaylandı.



Bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasından iki gün sonra gerçekleştiğine işaret edilen haberde, söz konusu konutların Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.



Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirtti.



Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etti.



Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.



ABD Başkanlığına seçilen Trump, seçim öncesi kampanyalarında "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" söylemişti.