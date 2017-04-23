İsrail'den Batı Şeria'daki Gösteriye Müdahale

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla Ramallah'ta kurulan dayanışma çadırından Bire kentinin kuzeyindeki Beyt Eyl kontrol noktasına yürüyen göstericilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.



İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda 3 Filistinli yaralanırken, onlarca kişi de atılan gazdan etkilendi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.