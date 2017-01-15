İsrail'den Batı Şeria'daki Gösteriye Müdahale

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde İsrail politikalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.



İsrail askerlerinin, Filistinli direniş grupları ve insan hakları derneklerinin çağrısı üzerine İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini ailelerine teslim edilmesi talebiyle Beytullahim kentinin kuzey girişinde toplanan göstericilere müdahalesi esnasında arbede yaşandı.



İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Beytullahim arasındaki askeri kontrol noktasına yürüyen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulunan İsrail askerleri, onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına ve bazılarının da yaralanmasına neden oldu.



Gösteride bir konuşma yapan Filistin Halk Direniş Komiteleri Üyesi aktivist Mazin İzzet, uluslararası insan hakları kuruluşlarından ve devletlerden İsrail'e alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini ailelerine teslim etmesi için çağrıda bulundu.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde gösterilerine devam edeceklerini vurgulayan İzzet, "İsrail, ırkçı bir devlettir. İnsan onuruna ve hukukuna aykırı bir şekilde öldürülen Filistinlilerin cenazelerine el koymuştur." ifadelerini kullandı.





İsrail'in elinde halihazırda, en eskisi Nisan 2016'dan bu yana olmak üzere aylar önce İsrail askerlerine karşı eylemlerde bulundukları iddiasıyla öldürülen 7 Filistinlinin naaşı bulunuyor.