İsrail'de Yıkım Gerginliği: 2 Filistinli Öldürüldü





İsrail askerlerinin Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne yaptığı baskın sırasında iki Filistinli yaşamını yitirdi.



Necef çölüne yıkım ekipleriyle giden İsrail askerleri, "arabayla saldırı girişiminde" bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Yıkım esnasında çıkan arbedede bir başka Filistinli daha hayatını kaybetti.



İsrail polisinin yaptığı açıklamada ölen Filistinlinin "1948 İslami Hareketi mensubu bir aktivist olduğu" ve çıkan olaylarda bir İsrail askerinin de öldüğü bildirildi.



Diğer yandan İsrail meclisi Ortak Arap Listesi Grubu Başkanı Eymen Adil Avde de söz konusu arbedede yaralandı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık ayında aldığı bir kararda İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim birimi inşa etmesine derhal son vermesini istemişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: İsrail gerginliği: öldürüldü yıkım İsrail siyaseti Ayaklanmalar ve kargaşalar Filistinli İsrailde Gepost: 18 januari 2017