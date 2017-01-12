İsrail'de Yargılanan Undp Görevlisi Serbert Bırakıldı

İsrail Yüksek Mahkemesinde "Hamas'a destek verdiği" iddiasıyla yargılanan ve beraat eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) görevlisi Filistinli Vahid el-Berş'in serbest bırakıldığı bildirildi.



Filistinli tutuklularla ilgilenen Vaid Derneği Sözcüsü Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in UNDP görevlisi Filistinli Berş'i serbest bıraktığını belirtti.



Kandil, Berş'in Beyt Hanun sınır kapısından geçerek Gazze'nin Cibaliya semtindeki evine döndüğünü ifade etti.



İsrail Yüksek Mahkemesi 4 Ocak'ta Berş hakkında beraat kararı vermişti.



İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ile polis teşkilatının, Filistinli Berş'i (38), geçen ağustos ayının başlarında "görevini suistimal ederek Hamas'a destek verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtilmişti.



Hamas ise bu iddiaları yalanlayarak, UNDP'den herhangi bir destek almadığını, İsrail'in suçlamalarının geçersiz ve asılsız olduğunu ifade etmişti.