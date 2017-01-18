İsrail'de "Sivil İtaatsizlik" ve 3 Günlük Yas

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi, İsrail'in Arapların yaşadığı güneydeki Ummul Hayran beldesinde bir Filistinliyi öldürmesi ve ev yıkımlarını protesto amacıyla bir günlük "sivil itaatsizlik ve 3 günlük yas ilan etti.



Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib, Komite'nin bir günlük "sivil itaatsizlik" ve 3 günlük yas kararı aldığını belirtti.



Hatib, "Yüksek Arap Takip Komitesi yarın önümüzdeki adımları belirlemek üzere geniş bir toplantı düzenleyecek. Ancak cumartesi günü kuzeydeki Kalensuva beldesinde büyük çaplı bir gösteri düzenlenecek. Pazartesi günü büyük bir araç konvoyuyla Kudüs'teki Knesset'e yola çıkılacak." dedi.



İsrail askerlerinin, bu sabah Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda, İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.