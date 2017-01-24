İsrail'de Protestolar

İsrail'in kuzey kesiminde Dürzilerin çoğunlukta olduğu El-Magar köyünde İsrail makamlarınca 4 ev için yıkım kararı verilmesi protesto edildi.



İsrail kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı gösteride yıkım kararları kınanarak, "Yıkım politikasına hayır" şeklinde slogan atıldı. Dürzilerin çoğunlukta olduğu köyde protestoya her kesimden kişiler katılarak, bu tür kararlara karşı bütün halkın birlik olduğu mesajı verildi.



Ummul Hayran beldesinde yaşanan olayları da unutmayan göstericiler, "Dışlanmaya hayır", "Bugün komşun yarın evin", "Yıkıma karşı biriz" şeklinde slogan attı.



İsrail makamları, El-Magar'da 4 evin "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etmiş, kararın ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgi verilmemişti.



İsrail güçlerinin, çarşamba günü Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yıkım amacıyla yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda, İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, beldedeki ev ve barakaları yıkmıştı.



Olay, İsrail, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de protestolara neden olmuştu.