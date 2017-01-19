İsrail'de Protestolar

İsrail'in bazı kentlerinde, Arapların yaşadığı güneydeki Ummul Hayran beldesinde bir Filistinlinin öldürülmesi ve ev yıkımları nedeniyle eylemler gerçekleştirildi.



İsrail'de yaşayan binlerce Filistinli, İsrail askerlerinin Ummul Hayran'da Yakub Ebu el-Kayan isimli Filistinliyi öldürmesi ve Arap vatandaşların evlerine yönelik yıkımları protesto etti.



Hayfa kentinin önemli noktalarından Ben Gurion Caddesi'ni trafiğe kapatan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve evlerin yıkılmasını kınayan pankartlar taşıdı.



Kuzeyde yer alan Sahnin kentindeki Şehitleri Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi de hükümetin Arap vatandaşlarına yönelik ihlallerine tepki gösterdi. Göstericiler, "Ev yıkım siyasetine hayır" yazılı pankartlar açtı.



Sahnin'deki Halk Komitesi Üyesi Mahmud Şahin, eylemde yaptığı açıklamada, "Ummul Hayran'da evlerin yıkılması ve tansiyonun yükselmesi, arazi ve konut gibi meselelere yönelik izlenen sistematik politikayı gözler önüne seriyor." dedi.



İsrail'in yıkım politikasından kimsenin istisna edilmediğini belirten Sahnin, Filistinlilere ait 50 bin evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılma tehdidi altında olduğuna dikkati çekerek, Arap halklarının bu planlara karşı durması gerektiğini vurguladı.



En-Nasıra, Şefa Amr, Baka El-Garbiyye, Kalenseva, Et-Tayyibe ile Rahat kentlerinde de benzer protestolar yapıldı.



İsrail'de yaşayan Araplara uluslararası koruma çağrısı



İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'de yaşayan Arap vatandaşlara uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.



Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib de komitenin bir günlük "sivil itaatsizlik" ve 3 günlük yas kararı aldığını duyurmuştu.



İsrail askerlerinin, dün sabah Necef Çölü'nde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ve bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, köydeki ev ve barakaları yıkmıştı.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Filistinli ve İsrailli uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.