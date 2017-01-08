Israil'de Kamyonla Düzenlenen Saldırı (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Failin evinin bulunduğu bölgedeki askeri hareketlilik

Güvenlik güçlerinden detaylar

Güvenlik güçlerinin failin evinde yaptığı arama

Dağılan eşyalardan detaylar

Failin ailesinden detaylar

Failin kızkardeşi ile röportaj

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir Filistinlinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askeri öldü, 15 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri saldırının ardından failin evinde arama yaptı.