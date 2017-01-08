GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Failin evinin bulunduğu bölgedeki askeri hareketlilik
Güvenlik güçlerinden detaylar
Güvenlik güçlerinin failin evinde yaptığı arama
Dağılan eşyalardan detaylar
Failin ailesinden detaylar
Failin kızkardeşi ile röportaj
Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir Filistinlinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askeri öldü, 15 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri saldırının ardından failin evinde arama yaptı.
Israil'de Kamyonla Düzenlenen Saldırı (3)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Failin evinin bulunduğu bölgedeki askeri hareketlilik Güvenlik güçlerinden detaylar Güvenlik güçlerinin failin evinde yaptığı arama Dağılan eşyalardan detaylar Failin ailesinden detaylar Failin kızkardeşi ile röportaj Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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