Israil'de Kamyonla Düzenlenen Saldırı (2)

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Saldırının meydana geldiği alandaki güvenlik önlemleri

Kurşunlanan kamyondan detay

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askeri öldü, 15 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olayın meydana geldiği alanı güvenlik çemberine alındı.



İsrail polis sözcüsü Luba Samri yaptığı yazılı açıklamada, Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, kamyonla düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğünü, çoğu asker 15 kişinin yaralandığını belirtti. Samri ayrıca, olayın failinin öldürüldüğünü kaydetti.



Öte yandan, İsrail Kızıl Davud Yıldızı da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Güvenlik güçleri olayın meydana geldiği alanı güvenlik çemberine alındı.