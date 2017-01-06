İsrail'de Azaria Davasında Hakimlere Tehdit Yağdıran 2 Kişiye Gözaltı





İsrail'de yaralı bir Filistinliyi öldüren askeri "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulan 3 hakime yönelik sosyal medyada şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan iki kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 22 yaşındaki İsrailli kadın sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iletide, "Bir el bombası alıp hakimi havaya uçurun ve onun parçalarını farklı yerlere dağıtın. Bırakın köpekler onu yesin" ifadelerini kullanmıştı.



54 yaşındaki diğer şüphelinin avukatı müvekkilinin hata yaptığının farkına vararak iletisini sildiğini söyledi: "Bu kişi paylaşımda bulunmuş, bir hata yapmış ve iletiyi kendi isteğiyle silmiş. Herhangi bir tehdit teşkil etmiyor. Hata yaptığının farkında ve bunu derhal itiraf etti. İşte hepsi bu."



Başbakan Binyamin Netanyahu da suçlu bulunan 20 yaşındaki İsrail askeri Azaria hakkında af kararı verilmesini desteklediğini söyledi. Askeri mahkeme Elor Azaria'nın çarptırılacağı cezaya daha sonra karar verileceğini duyurmuştu.



Azaria, Batı Şeria'nın El Halil kentinde geçen yıl Mart ayında yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan 21 yaşındaki Abdulfettah eş-Şerif adlı Filistinliyi başından vurarak öldürmüştü.



Auteur: euronews-tr



Tags: Azaria İsrail kişiye Askeri davasında Adalet hakimlere İsrailde yağdıran tehdit Tutuklama gözaltı Gepost: 05 januari 2017