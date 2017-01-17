İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD'de 20 Ocak'ta görevini devredecek Başkan Barack Obama'nın, 8 yıl süren görevi boyunca İsrail'e destek vermek için çalıştığını belirtti.



İsrail devlet radyosunda yer alan habere göre, Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyon düzenlendi.



Rivlin, törende yaptığı konuşmada, "Barack Obama, 8 yıl süren başkanlık görevi boyunca askeri alan başta olmak üzere İsrail'e destek vermek için çalıştı." dedi.



ABD Büyükelçisi Shapiro da "İsrail ile ABD arasında görüş ayrılıkları elbette vardı. Bu dostlar arasında tabii bir durum. Tarih sayfaları yazılırken herkes Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerin son yıllarda güçlendiğini anlayacak." diye konuştu.